شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع برنامجاً تدريبياً لـ سعيدو سيمبورى للعودة للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للبوركينابى سعيدو سنبورى مدافع وسط الفريق العائد للمشاركة مع الفريق بعد هروبه منذ عودة النشاط الكروى تحسبا للاستعانة به خلال المباريات المقبل، خاصة أنه يعد أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

ويسعى على ماهر لتجهيز اللاعب سريعا فى ظل ضغط المباريات بالدورى وعدم وجود فترات توقف خلال الفترة المقبلة إلا طبقا للأجندة الدولية، لذا جهز المدير الفنى برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعب على أن يتابعه جهازه المعاون لإشراك اللاعب فى أسرع وقت ممكن.

ويرفض على ماهر الدفع باللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة أنه كان بعيدا عن المشاركة منذ منتصف يونيو الماضى، فى الوقت الذى يحاول فيه تجهيزه للمشاركة فى الخط الخلفى للفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف .

وكان المصرى تعادل مع الإسماعيلى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الأحد، باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكتفى الفريقان بنقطة وحيدة فى أولى المباريات .

ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من:"أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقى فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفى سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".