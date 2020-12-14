شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد الموعد النهائى لتجديد عقد فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الزمالك توفير مقدم عقد التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، لتجديد تعاقده، حيث اتفقت الإدارة البيضاء مع اللاعب على التجديد فور توفير مقدم عقده الجديد، ومن المنتظر تعديل القيمة المالية لعقد ساسى الذى يتقاضى حاليًا مليون يورو و400 ألف يورو، حيث سيتم زيادة العقد الخاص به مع توفير مقدم العقد الجديد من أجل التجديد له.

وأكد مهند عون، وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي، فى وقت سابق، أنه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك، اتفق خلالها الطرفان على تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة بيراميدز المقبلة، التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى، وقرر مسئولو الزمالك صرف مقدمات عقود لاعبى الفريق عن الموسم الحالى خلال أسبوعين بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

وقامت إدارة القلعة البيضاء بإيداع المتأخرات عن الموسم الماضى فى الحسابات البنكية الخاصة باللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى المسابقة المحلية التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها منذ بداية المسابقة، لمُصالحة الجماهير بعد الإخفاق فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلى فى النهائى التاريخى بهدفين مقابل هدف، ووداع بطولة كأس مصر، من دور نصف النهائى بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعرب البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز على المقاولون العرب حيث شدد على أن المباراة كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنه كان يعلم إنه يواجه فريق قوى، مضيفًا أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد أول خمس دقائق عاد مرة أخرى، كما أوضح أنه فى الشوط الثانى تراجع أداء الفريق، وهو ما استغله فريق المقاولون، خاصة أن طريقة اللعب لم تساعده فى الخروج كثيرًا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذى يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر، مشددًا على أنه يرى أن الدورى الموسم الحالى سيكون صعبًا، موضحًا أن الجميع متساوٍ فى الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثًا عن الفوز وليس الأداء مشددًا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.