شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يقرر إجراء مسحة كورونا بعد ظهور 3 إصابات قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو طلائع الجيش إجراء مسحة كورونا اليوم، الاثنين، للاعبين عقب ظهور ثلاث حالات إصابة بالفريق قبل مواجهة أسوان، حيث تأكدت إصابة كل من إسلام جمال ومهند لاشين وإسلام محارب لاعبى الفريق والذين أعلنوا إصابتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلن مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش، إصابته وزوجته وابنته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "إيجابى كورونا أنا وبنتى وزوجتى..الحمدلله رب العالمين فضل ورضا من ربنا علينا.. نسأل الله العافية دعواتكم لبنتى وزوجتى".

وكان إسلام جمال، مدافع الزمالك السابق وفريق طلائع الجيش حالياً، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب إسلام جمال عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "الحمدلله رب العالمين.. الحمدلله فى السراء والضراء.. دعواتكم إيجابى كورونا.. يا رب اشفينى واشفى كل مريض".

وقال إسلام محارب، صانع ألعاب الأهلى السابق وفريق الطلائع الحالى عبر حسابه على تويتر، "أسالكم الدعاء له الحمد لله إيجابى كورونا نسال الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها ملعب السكة الحديد.

كان طلائع الجيش قد تعاقد مع إسلام جمال لاعب الاتحاد السكندرى لمدة موسمين على سبيل الإعارة ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وإيهاب المحص وسامح بامبو وكلاء اللاعب.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.