شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يحاضر لاعبي الفريق وجلسة مع عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران صباح اليوم، الاثنين، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التى حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيمانى للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، والتى تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وتطرق الحديث إلى رحلة الأهلى إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث تقرر سفر الفريق للنيجر يوم 19 ديسمبر الجاري.