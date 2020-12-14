شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا بينوّر فى الأهلي بعد تجاوز "محنة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشوة التهديفية يعيشها لاعب النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا بعد عودته من الإصابة بفيروس كورونا ، بعدما نجح فى إشعال زر الأهداف فى القلعة الحمراء بتسجيل هدف فى مباراة نهائى كأس مصر أمام طلائع الجيش و التى شهدت تتويج فريقه باللقب ثم تسجيل هدفا فى لقاء افتتاح الأحمر للموسم الجديد أمام مصر المقاصة مساء أمس الأحد .

ويبدو أن كهربا يسعى هذا الموسم إلى الظهور بالشكل الذى تنتظره منه الجماهير الحمراء و الغدارة بعدما منحه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الفرصة للتألق .

وإحتفل محمود عبد المنعم كهربا أمس الأحد ، بمرور عام على انضمامه للقلعة الحمراء، ففى 13 ديسمبر 2019 أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، حسب الدعوى.

وشارك كهربا الموسم الماضى مع الأهلى فى 29 مباراة بين الدورى والكأس، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 11، وتوج كهربا مع المارد الأحمر منذ انضمامه فى يناير بالثلاثية التاريخية "الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر".

وتوج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود عبد المنعم كهربا فى الصور التالية :

