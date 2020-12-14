شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور للمحلة فى الدورى الممتاز منذ 1620 يوما..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق غزل المحلة إلى الظهور في مسابقة الدورى الممتاز، بعد غياب دام 4 سنوات عن المشاركة مع الكبار في دورى الأضواء و الشهرة، بعد أن عاد للصعود مرة أخرى إلى الدورى الممتاز، ويستضيف فريق سموحة نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة تمثل الظهور الأول للفلاحين في دوري الأضواء والشهرة منذ ثلاثة أعوام.

وكان آخر ظهور لغزل المحلة في بطولة الدورى موسم 2015 / 2016 ، أمام فريق المصرى البورسعيدى، بالجولة الرابعة والثلاثين، والذى أقيم بإستاد الإسماعيلية، وأقيمت المباراة يوم 8/7/2016، أي منذ 4 سنوات، و5 أشهر، و 6 أيام، والتي شهدت تسجيل أربعة أهداف، اثنان للمصرى ومثلهما للمحلة بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

أحرز أهداف المصرى محمد مسعد فى الدقيقة 70 وأحمد ياسر فى الدقيقة 94، بينما أحرز هدفى المحلة مهدى صبحى ومحمد على فى الدقيقة 84 و91 على التوالى.