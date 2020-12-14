شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أزمة ظهير الأهلي مع جوزيه بسبب "بوكس" الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، كواليس رحيله عن الأهلى ودور البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى فى تحميله مسئولية الخسارة من اتحاد حدة خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية عام 2005، وتحميله هدف اتحاد جدة فى مرمى عصام الحضري.

وقال أبو مسلم فى تصريحات صحفية، "بعد العودة من اليابان عقدت جلسة مع محمود الخطيب خلال تناوله الغداء فى مطعم النادى، وقلت جوزيه عايز امشى لأن جوزيه عايز يخلى شكلى وحش، وحملنى مسئولية هدف اتحاد جدة فى كأس العالم باليابان، رغم أن الحضرى طلع على الكورة وضرب دماغ راس وائل جمعة بالبوكس والكرة نزلت لمحمد نور لاعب اتحاد جدة الذى أودع الكرة فى الشباك".

وأضاف، "جوزيه كان سبباً فى رحيل سعيد عبد العزيز وياسر ريان عن الأهلى ولما بيحط حد فى دماغه هيبطله".