شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استفاد القطبان من عودة المعارين فى الجولة الأولى بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجولة الأولى بالدورى الممتاز الجديد 2020 / 2021 ظهور اللاعبين العائدين من الإعارة فى صفوف القطبين، وشارك مع الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة التى شهدت فوز الأبيض اللاعب حميد أحداد بعد عودته من الإعارة لفريق الرجاء المغربى الذى أعير له فى الموسم الماضى، قبل عودته للانضمام للأبيض بداية من الموسم الحالى.

كانت آخر مباراة خاضها حميد أحداد مع الزمالك قبل إعارته أمام الأهلى فى الجولة 34 من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2018 – 2019، والتى أقيمت بينهما يوم 28 يوليو 2019، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، وشارك خلالها أحداد لمدة 9 دقائق فقط، أى أنه يشارك اليوم بعد غياب عام و4 أشهر و14 يومًا بواقع 503 أيام عن القلعة البيضاء.

كما ظهر مع الزمالك فى لقاء المقاولون اللاعب أحمد فتوح العائد من سموحة، حيث ظهر بمستوى يطمئن الجماهير البيضاء، خاصة أنه لاعب مراوغ فى الملعب.

أما على صعيد فريق الأهلى فشارك فى لقاء مصر المقاصة، الذى انتهى لصالح الأحمر بنتيجة 3 / 1، العائدون من الإعارة وهم صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف الذى تألق وأحرز هدفا ألغى من قبل الحكم، حيث ظهر بقوة فى اللقاء الأول بالدورى الممتاز، بينما أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى لديه اقتناع تام باللاعب فى ظل الاستقرار على الدفع به بعد مفاضلة بينه وبين أحمد ياسر ريان.

و بالرغم من عودة المعاريين، يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة بالتشاور مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خطة تدعيم المارد الأحمر في كأس العالم للأندية التى سيُشارك فيها الأهلي خلال فبراير المقبل بالدوحة بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أيام على حساب الزمالك.

ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط للكرة مع المدرب الجنوب أفريقي اجتماعاً في غضون الأيام المقبلة من أجل الاستقرار على الأسماء المُرشحة للانتقال للأهلي فى يناير المقبل حتى يتسنّى للفريق الاستفادة منها في مونديال الأندية الذي يشهد منافسة شرسة بطبيعة الحال فى ظل مشاركة أندية عالمية ومن مدارس كروية مختلفة، وشهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل، وفى مقدمتهم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.