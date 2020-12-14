شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: وفاة لاعب صن داونز سبب غضب موسيمانى فى المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، سر غضب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة مصر المقاصة لحالة الوفاة التى داهمت فريق صن دوانز وخطفت أبرز نجومه، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى ظهر غاضباً فى المؤتمر الصحفى لمباراة المقاصة كونه متأثراً بوفاة نجم صن دوانز فى نفس يوم المباراة، فقد ظهر طوال اليوم شارداً وحزيناً لوفاة أحد اللاعبين المقربين له، وتحدث معنا عنه وعن دوره فى الملعب، خاصة فى مباراتى صن دوانز أمام الأهلى بالنسخة الاخيرة لدورى الأبطال الأفريقى".

وأضاف سيد عبد الحفيظ، "موسيمانى مبسوط فى مصر وحياته كلها كورة 24 ساعة بيفكر فى الكورة وعشان ضغط المباريات وقلة الوقت قرر استقدام أسرته للعيش معه فى القاهرة حتى يتفرغ للعمل مع الأهلى".

وعن مباراة بطل النيجر فى دورى الأبطال، قال مدير الكرة بالأهلى، "سوف نسافر يوم 18 ليلا لكونه الموعد المناسب وفق ظروف رحلات الطيران، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية هناك قبل لعب مباراة العودة بالقاهرة".

وتابع سيد عبد الحفيظ، "قرار إراحة اللاعبين فى لقاء غزل المحلة قبل السفر للنيجر هو قرار موسيمانى وكل مباراة ولها ظروفها وأحداثها ولازم نحترم كل المنافسين من الثانية الأولى للأخيرة، فمازال المشوار طويلا وثقافة اللعب فى أفريقيا تختلف عن اللعب المحلى".

وعن مواجهة غزل المحلة، قال مدير الكرة بالأهلى، "حتى الآن لم نتلق إخطاراً من اتحاد الكرة بملعب المباراة، وأعتقد سيتم إخطارنا اليوم على أقصى تقدير".

وعن اختيار طبيب للأهلى قال سيد عبد الحفيظ، "هناك بعض الأسماء المطروحة ولا تزال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقى ومحمود الخطيب تتشاور لاختيار الأنسب منهم".

وطلب بيتسو موسيمانى ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيمانى أن الأهلى يحتاج تدعيمات قوية فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق فى مونديال الأندية الذى سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذى سيُشارك فى البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلى فى مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة فى آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافى وكازولا وغيرهما، ويرغب موسيمانى مناقشة إدارة الاهلى فى ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق فى يناير المقبل تُضيف للأهلى فى هذا الحدث العالمى الذى يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.