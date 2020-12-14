المصرى يجهز شديد قناوى وجريندو لمواجهة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى الثنائى أحمد شديد قناوى وعبد اللطيف جريندو للمشاركة مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام الجونة الخميس المقبل فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى بالبحر الأحمر.

ويسعى على ماهر لخطف الثلاث نقاط بعد التعادل الذى حققه النادى البورسعيدى فى الجولة الأولى أمام الإسماعيلى سلبيا، وهو ما أدى لوجود حالة من الضيق لدى الجهاز الفنى لأبناء المدينة الباسلة الذين كانوا يبحثوا عن الفوز الأول فى المسابقة.

وكان المصرى تعادل مع الإسماعيلى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما الأحد باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكتفى الفريقان بنقطة وحيدة فى أولى المباريات حيث انتهى ديربى القنال بالتعادل السلبى.

ودخل المصرى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من: "أحمد مسعود فى حراسة المرمى، أحمد شوشة، حسن علي، عمرو موسي، كريم العراقى فى خط الدفاع، فريد شوقي، اسلام عطية، عمر كمال، مصطفى سلطان، محمد عنتر فى خط الوسط، أوستن أموتو فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد بيومى فى خط الدفاع، عماد حمدى ومحمود دونجا وأمامهما أرى بابل ومحمد عادل وأحمد مدبولى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".