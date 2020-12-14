شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقب مباراة المقاصة أمس، الأحد، أن جونيور أجاى يعانى من إصابة فى الوتر الوحشى، وهو وتر بجوار أكيلس، وسيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشى بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحى وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحاً ن أجاى سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه فى برنامج العلاج.

من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ إن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز بثلاثة أهداف لهدف على فريق مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد فى الجولة الإولى لبطولة الدوري، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوى ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا، وأوضح أن الأهلى قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح فى تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى لديه هدف واحد وهو السعى نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة، وأشار إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال إفريقيا التى توج مؤخرًا بها.

وشدد عبد الحفيظ على أن هناك طموحات كبيرة للفريق فى مختلف البطولات فى الموسم الجديد، والمباريات التى أقيمت فى الجولات الماضية من بطولة الدورى تبشر بموسم قوى ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلى يقدر جميع المنافسين.