أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقب مباراة المقاصة أمس، الأحد، أن جونيور أجاى يعانى من إصابة فى الوتر الوحشى، وهو وتر بجوار أكيلس، وسيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة.
وأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشى بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحى وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحاً ن أجاى سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه فى برنامج العلاج.
من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ إن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز بثلاثة أهداف لهدف على فريق مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد فى الجولة الإولى لبطولة الدوري، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوى ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا، وأوضح أن الأهلى قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح فى تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.
وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى لديه هدف واحد وهو السعى نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة، وأشار إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال إفريقيا التى توج مؤخرًا بها.
وشدد عبد الحفيظ على أن هناك طموحات كبيرة للفريق فى مختلف البطولات فى الموسم الجديد، والمباريات التى أقيمت فى الجولات الماضية من بطولة الدورى تبشر بموسم قوى ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلى يقدر جميع المنافسين.
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