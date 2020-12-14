شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وإيطاليا تعدلان موعد تصفيات وتجارب منتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، تعديل موعد تجارب وتصفيات المنتخب، والتى كان مقرراً إقامتها يومى 25 و26 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة، حتى يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر البعثة، وكذلك سفر بعثة المنتخب إلى فرنسا والمقرر مشاركته فى بطولة هنرى دولجان الشهر المقبل أيضا، وبطولة بلكونى الدولية بإيطاليا.

ومن المقرر أن تقام التصفيات يومى 17 ديسمبر للمصارعة الرومانية، و18 ديسمبر الجارى للحرة والنسائية، والتى تقام بالهايكستب، وعقب الانتهاء من التجارب سيتم إقامة تجارب أخرى داخلية بالمعسكر مع اللاعبين و اللاعبات الاساسين فى اليوم التالى.

ويشارك فى التصفيات اللاعبون الحاصلون على أول 3 مراكز فى أعوام 2018/2019، و 2019/2020 ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل، و التى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد، وكان من المقرر إقامة البطولة أبريل الماضى، إلا أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا، ليتم إقامتها فبراير القادم، خاصة وأن الاتحاد الدولى للعبة.