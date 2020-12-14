شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: سعيد بخناقة السولية وشريف.. وهذا موقف المصابين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، سعادته بالمشادة التى نشبت بين الثنائى عمرو السولية ومحمد شريف لاعبى فريقه فى مباراة المقاصة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف. وقال عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مبسوط جداً بمشادة السولية وشريف لأنها بتدل أن فى لاعيبة فى الفرقة قلبها على الفريق وبتوجه زمايلهم، وفى قيادة فى أرض الملعب مش بس لكابتن الفريق الشناوى ولكن للنجوم الكبار فى الأهلى".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "ناصر ماهر سوف يغيب عن الأهلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه للإصابة بخلع فى الكتف فى نفس مكان إصابته السابقة مع المنتخب الأولمبى، ونتمنى أن يعود سريعاً، كنا نحتاجه فى بداية الدورى ولكنه قدر الله، بينما يغيب جونيور أجاى عن الأهلى من شهرين ونصف لثلاثة أشهر وسيجرى جراحة فى الوتر الوحشى".

وتابع سيد عبد الحفيظ، "حسين الشحات أجرى عملية خفيفة فى صباعه واستغل هذه الفترة لكونه موقوفا فى مباراة بطل النيجر بعد الطرد فى نهائى القرن وبعد عودتنا من النيجر سوف يدخل معنا التدريبات الجماعية".

وأشار مدير الكرة بالأهلى إلى أن "مروان محسن تم حقنه وسوف يشارك في التدريبات اليوم، وحال عدم قدرته سيكون على أقصى تقدير فى تدريبات الأربعاء المقبل".

وأكد سيد عبد الحفيظ أن "عودة اللاعبين المعارين إضافة كبيرة لقوة الأهلى، ولابد أن نملك قائمة قوية وليس دكة قوية فقط لأن الموسم طويل وحتماً سنواجه ضغوطا كبيرة وفى حال عدم جاهزية كل اللاعبين سنكون فى مأزق كبير".

ويعقد محمود الخطيب رئيس الاهلي ولجنة التخطيط للكرة مع المدرب الجنوب أفريقى اجتماعاً فى غضون الأيام المقبلة من أجل الاستقرار على الأسماء المُرشحة للانتقال للأهلى فى يناير المقبل حتى يتثنّى للفريق الاستفادة منها فى مونديال الأندية الذى يشهد منافسة شرسة بطبيعة الحال فى ظل مشاركة أندية عالمية ومن مدارس كروية مختلفة، وشهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بالأهلى لتدعيم الفريق فى يناير المقبل، وفى مقدمتهم الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى والدولى السورى عمر السومة مهاجم أهلى جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكى ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.