شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أزمة فى تونس بسبب كورونا قبل مباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين أزمة فى معسكره بتونس قبل مواجهة ليبيا بتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، تتعلق بإقامة خمسة منتخبات فى فندق واحد بتونس طبقاً لقرار اللجنة المنظمة للبطولة، وسط عدم التزام بعض هذه المنتخبات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال وليد ماهر المنسق الإعلامى للمنتخب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "خلال دقائق سوف تظهر نتائج مسحة كورونا لمنتخب الشباب قبل مواجهة منتخب ليبيا، ربيع ياسين مركز للغاية وعقد محاضرات كثيرة للاعبين عن منتخب ليبيا لشرح طريقة لعبه وأبرز نقاط القوة والضعف فيه ".

وأضاف وليد ماهر، "نسعى للخروج بنتيجة إيجابية تمنحنا دفعة لباقى المباريات، ربيع ياسين درس الفرق المنافسة للفراعنة فى نفس المجموعة وأعد تقريراً عن حالة كل منتخب".

وتابع المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب، "السفر المبكر لتونس ساهم فى التأقلم مع الجو هناك، خاصة أن هذه الأيام تشهد برودة طقس شديدة، وكذلك دعم السفارة المصرية فى تونس يساهم فى تسهيل مهمتنا هناك".

وأضاف وليد ماهر، "مباريات المنتخب بالكامل فى رادس والمنزه، ولكن قرار اللجنة المنظمة بإقامة كل 5 منتخبات فى فندق واحد وعدم التزام بعض المنتخبات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا يثير قلقنا، خاصة أنه حتماً يحدث تلاقى للمنتخب الوطنى مع باقى المنتخبات فى وقت النزول للتدريبات ووقت الاكل فى المطاعم".

ويختتم منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا فى بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 فى موريتانيا، واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى فى افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها غداً الثلاثاء فى تونس، واتفق الجهاز الفنى على الاعتماد على طريقة 4-3-2-1، كما استقر الجهاز الفنى على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء ويضم حمزة علاء فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن العشرى وأحمد عيد ومحمد اشرف فى الدفاع، وعربى بدر وزياد محمد ومحمود عبد المحسن وحسام اشرف وابراهيم عادل فى الوسط، وأسامة فيصل فى الهجوم.

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من، الجهازى الفنى (ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبرى مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبى (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائى علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامى للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.