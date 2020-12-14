شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يثمن قرار الفصل بين رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك والعمل بالقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن قيادة قطاع الناشئين بنادى الزمالك يتطلب تفرغاً كبيراً ولا يصح أن يتم الجمع بين إدارته والعمل فى قناة القلعة البيضاء، وقال شوبير فى برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قطاع الناشئين فى نادى كبير زى الزمالك محتاج تفرغ كبير، وبالتالى قرار إدارة القلعة البيضاء بمنح طارق يحيى حرية الاختيار بين رئاسة القطاع أو العمل فى قناة النادى قرار رائع ".

وأضاف شوبير، "تعرضت لنفس الموقف حينما كنت فى اتحاد الكرة ورفضت الجمع بين منصبين فى نفس المكان، قرار الفصل فى غاية الأهمية، وواضح أن مسئولى الزمالك يسيرون فى إطار خطة إعادة ترتيب البيت الأبيض بنجاح كبير".

وتابع شوبير، "كرة القدم بدون الأهلى أو الزمالك مستحيل حد يتفرج عليها، وعشان كدا كل الناس لازم تساند الزمالك حتى يعود وليس الزملكاوية فقط، كل الناس تكون خلف القلعة البيضاء".

وفى وقت سابق، أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن اللجنة المعينة لإدارة النادى قررت تحديد عمل طارق يحيى مدرب الفريق الأسبق، وتخييره ما بين أمرين، إما العمل داخل النادى برئاسة قطاع الناشئين، أو العمل فى قناة النادى الرسمية كإعلامي.

وأضاف سالم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نفس قرار طارق يحيى، ينطبق أيضا على فاروق جعفر واحمد عبد الحليم، للفصل بين العمل فى القناة والعمل فى النادى، منعا للتداخل فى الأراء والمواقف بين العملين.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، قررت فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى وعدد من موظفى النادى ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط، قبل أن يتم التوجيه لحل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد طارق يحيى فى مقر النادى ويعقد جلسة مع القائم بأعمال رئيس النادى المستشار هشام إبراهيم، وتم طرح رفع إيقاف عن طارق يحيى وعودته للعمل فى قطاع الناشئين، بشرط أن ينهى عمله بقناة الزمالك الرسمية، والتفرغ لعمله فى النادى فقط.