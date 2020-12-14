شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بأول أهدافه مع الأهلى فى الدوري الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم النادي الأهلى محمود عبد المنعم كهربا بتألقه أمس فى أولى مباريات فريقه فى الدوري الممتاز، أمام فريق مصر المقاصة التى أقيمت أمس الأحد، والتى أحرز فيها الهدف الثانى لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أهداف للأهلى مقابل هدف وحيد للمقاصة، ونشر كهربا صورا له بعد الفوز عبر حسابه بموقع "انستجرام" مصحوبة بتعليق: "الحمد لله".



كهربا

وأكد كهربا أن إمكانياته تسمح له باللعب فى الدورى الإنجليزى إلى جوار صلاح والنني، مشيراً إلى أن الأخير أقرب له مع محمد صلاح الذى لا يتواصل معه، وشدد على أن قدرة محمد صلاح على التحمل جعلته فى المكانة التى هو فيها".



كهربا



محمود كهربا

وأوضح كهربا أنه فضل الآنتقال إلى الأهلى على بيراميدز بعد العودة من البرتغال، والزمالك فأوضنى للعودة مرة أخرى، وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كثرة مشاكلى مع مرتضى منصور بسبب المحيطين به، لأنه كانوا بيسخنوه عليا فكان يتجأوز أمام اللاعبين وكنت أرد عليه.

وتابع كهربا: لم أكن أتقاضى أى أموال من الزمالك، وعندما اقترب عقدى على الآنتهاء، محدش كلمنى فى الزمالك خالص وكنت باخد مليون 900 ألف جنيه، فلما غبت يوم وأحد عن المران كلمونى وطلبت 20 مليون جنيه فى الموسم من الزمالك لتجديد عقدى والنادى رفض".

وعن مفأوضات الأهلى، قال كهربا: مفأوضات الأهلى بدأت بعد عودتى من البرتغال، والزمالك جس نبضى قبل الآنتقال للأهلى ورفضت العودة، وكنت قريبا من التوقيع لبيراميدز قبل الأهلى، ولكن فضلت الأهلى على بيراميدز على الرغم من أن عرض بيراميدز كان أضعاف الأهلى ولكن رغبتى حسمت الموقف".

وأضاف: "المفروض أدفع فلوس علشان ارتدى قميص الأهلى، وكنت قريب من الاهلى فى عهد محمود طاهر ولكن عضوين بلجنة الكرة اعترضا على وجودى فانتقلت للزمالك من إنبى".