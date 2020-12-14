تدريبات استشفائية وجلسة موسيماني مع محمد شريف بكواليس مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على عقد جلسة مع محمد شريف مهاجم الفريق على هامش مران الفريق اليوم الإثنين.

ويستعد الأهلي بعد فوزه 3-1 أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى، لمباراة غزل المحلة الجمعة المقبل بالجولة الثانية للدوري.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن موسيماني، حرص على التحدث مع محمد شريف وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه محمد شريف أمام المقاصة، وطالبه بالمزيد في المرحلة المقبلة، وتحدث معه حول بعض الأمور الفنية.

وعقد موسيماني جلسة أيضاً مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي مباراة غزل المحلة، ورحلة الأهلي إلى النيجر لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر في دوري ابطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين قبل انطلاق المران على بعض الجوانب الفنية والأمور المتعلقة بالمرحلة المقبلة بعد مباراة مصر المقاصة.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأهلي ومصر للمقاصة لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.