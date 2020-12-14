مباشر.. قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. من يواجه صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لقرعة دور الـ16 (ثمن النهائي) بدوري أبطال أوروبا.
وتأهل 16 نادياً إلى منافسات دور ثمن نهائي البطولة الأوروبية، وستقع 8 أندية المتصدرين في الوعاء الأول وهم: بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وسيحتوي الوعاء الثاني على 8 أندية أصحاب المركز الثاني وهم: أتليتكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، إشبيليه الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني ولايبزيج الألماني.
قواعد القرعة:
1- يقسم الـ16 فريق إلى وعائين، يحتوي كل وعاء على 8 أندية، أحدهم يضم متصدري المجموعات، أما الآخر فيضم أصحاب المراكز الثانية.
2- لا يسمح بمواجهة تجمع فريقين من بلد واحد.
3- تتجنب الأندية اللعب أمام من سبق مواجهاتهم في دور المجموعات.
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