مصدر لمصراوي: لجنة لفحص جاهزية ستاد الغزل قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر لمصراوي، أن هناك لجنة أمنية ستقوم بفحص ستاد غزل المحلة لتحديد مدى جاهزيته لاستضافة مباراة الأهلي وغزل المحلة المقبلة ببطولة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، ولم يحدد اتحاد الكرة ملعب المباراة حتى الآن.

وكانت اللجنة الأمنية قد طلبت من مسئولي ستاد الغزل بعض التعديلات على الملعب مثل زيادة عدد الكاميرات، البوابات الالكترونية بجانب تغيير بوابات الاستاد الرئيسية.

وبحسب ما أكده مصدر لمصراوي –رفض الكشف عن اسمه-، فإن اللجنة ستقوم بفحص ستاد غزل المحلة للوقوف على مدى جاهزيته لاستضافة المباراة.

كما أوضح المصدر أن الاجتماع الأمني سيتم تحديد فيه ملعب المباراة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الأهلي استهل مشواره نحو الدفع عن لقب الدوري بالفوز على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما سيبدأ الغزل مشواره مساء اليوم أمام سموحة.