الإسماعيلي: هدفنا التواجد في المربع الذهبي.. والفريق متكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن التعادل مع النادي المصري البورسعيدي ليس سيئاً، مشيراً إلى أن هدف الفريق هو التواجد في المربع الذهبي.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لبرنامج "BE ON TIME" عبر قناة "اون تايم سبورتس": "الدوري هذه السنة صعب للغاية، أول مباراة تكون لها ظروفها واللاعبين لا يزالوا يتعودون على بعضهم، والبداية ليست سيئة، والتعادل مع المصري ليس أمر سيء".

وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه السنة أفضل من السنة الماضية لأنها كانت سنة صعبة للغاية، الإسماعيلي تدهورت حالته بعد توقف فترة الكورونا وأثرت على الفريق".

وواصل الصغير: "نتمنى أن نكون أفضل هذا الموسم، وأرى أن الفريق متكامل هذا الموسم، ولدينا لاعبين ذو خبرة،".

وأتم مدرب حراس مرمى الإسماعيلي تصريحاته: "هناك توتر في الاعصاب للأجهزة الفنية في مصر خوفاً من الرحيل عن مناصبهم خصوصا للأندية الجماهيرية، هدفنا التواجد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدوري".