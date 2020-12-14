المقاصة: النتيجة أمام الأهلي "غير مرضية".. وإصابة ناصر أزعجتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة، إن الخسارة بثلاثية أمام الأهلي "ليست مرضية"، مضيفًا أن إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأحمر أزعجتنا.

والتقى الأهلي مع مصر للمقاصة مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري we المصري، وتمكن الفريق الأحمر من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، قال إبراهيم: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، كنا نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية، نجحنا في خلق (توليفة) في فترة قصيرة".

وتابع: "نتمنى أن نقدم نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، نجتهد ونحاول تقديم أداء يلفت انتباه المنافسين".

وعن اللعب أمام الأهلي بدفاع متقدم ومصيدة التسلل، قال: "طبقنا الخطة الأفضل لنا، وحاولنا تجنب سرعات لاعبو الأهلي، قدمنا أداء جيد في أغلب فترات المباراة، وأكثر ما أزعجنا هو إصابة ناصر ماهر (لاعب الأهلي) نتمنى له السلامة".

جدير بالذكر أن مصر للمقاصة بيتعد لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري We المصري.