بعد غياب 9 أشهر.. ميسي يعود لحسم مباراة لبرشلونة بهدف في ليفانتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، هدف فوز فريقه أمام نادي ليفانتي ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإسباني "الليجا".

وسجل ميسي هدف اللقاء الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، لينقذ فريقه من السقوط في فخ التعادل أمام ليفانتي بالليجا.

ويعتبر هدف الفوز الذي سجله ميسي في شباك أيتور فيرنانديز أباريسكتا حارس مرمى ليفانتي، هو الهدف الحاسم الأول الذي يسجله البرغوث الأرجنتيني بعد فترة غياب امتدت لمدة 9 أشهر تقريباً.

ويعود أخر هدف حاسم سجله ميسي لصالح فريقه برشلونة في جميع المسابقات إلى تاريخ 7 مارس الماضي، عندما أحرز ركلة جزاء في الدقيقة 81 في شباك نادي ريال سوسيداد على ملعب كامب نو.

ورفع ميسي إجمالي أهدافه في شباك ليفانتي إلى 22 هدفاً بعد الهدف الذي سجله أمس الأحد، خلال 20 مباراة شارك بها مع النادي الكتالوني أمام ليفانتي.