المقاولون يبدأ الاستعداد لملاقاة دجلة بالدوري

بدأ المقاولون العرب الاستعداد لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السلام، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، يسعى المقاولون العرب لتعويض هزيمته في بداية الدوري أمام الزمالك، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، وحصد النقاط الثلاث أمام دجلة، لمواصلة القتال على مركزبالمربع الذهبي.
يدرس الجهاز الفني، بقيادة النحاس، بالفيديو من أجل التحضير للمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الزمالك، لاسيما أنهم قدموا مباراة جيدة، ولم يحالفهم التوفيق خلال المباراة، وأنهلا بديل عن الفوز أمام دجلة.
كان المقاولون العرب انهى الموسم الماضي في المركز الرابع ، ليتأهل إلى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا، عن المشاركة عنها.
وواجه المقاولون أرتا سولار الجيبوتي، في الدور التمهيدي من الكونفيدرالية وتغلب عليه بعشرة أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين، ليضرب موعًدا مع النجم الساحلي التونسي في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية.
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