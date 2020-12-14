يلا شوت مشاهدة بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم 14-12-2020 نتائج قرعة دوري الابطال

-مواجهات يوفنتوس المحتملة (5 فرق) تصدر يوفنتوس جدول المجموعة السابعة، بوناء عليه سيتجنب مواجهة برشلونة الإسباني (ثاني مجموعته)، بجانب أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة) ولاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة). الفرق المحتملة ليوفنتوس في دور الـ16 هم: أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة). ولايبزيج الألماني (ثاني المجموعة الثامنة). -مواجهات باريس سان جيرمان المحتملة (7 فرق) تصدر باريس سان جيرمان جدول المجموعة الثامنة، وبناء عليه سيتجنب مواجهة لايبزيج الألماني (ثاني مجموعته). الفرق المحتملة لباريس في دور الـ16 هم: أتليتكو مدريد الإسباني (ثاني المجموعة الأولى)، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني (ثاني المجموعة الثانية)، بورتو البرتغالي (ثاني المجموعة الثالثة)، أتالانتا الإيطالي (ثاني المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة). المجموعة الرابعة)، إشبيليه الإسباني (ثاني المجموعة الخامسة)، لاتسيو الإيطالي (ثاني المجموعة السادسة)، برشلونة الإسباني (ثاني المجموعة السابعة).

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