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بعد هدف محمد صلاح في فولهام.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف محمد صلاح في فولهام.. تعرف على ترتيب هدافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل لاعبنا المصري محمد صلاح، أمس، هدفا من ضربة جزاء في مباراة امام فولهام، وذلك في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، لتكون حصيلة أهدافه حتى الآن هي 10 أهداف، ويتساوى مع كل من الكوري سون هيونج-مين، لاعب توتنهام، وجيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، بنفس الرصيد من الأهداف ليحتل جميعهم المركز الثاني بعد المتصدر لاعب إيفرتون دومينيك كالفرت لوين، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ11 هدفا، أما المركز الثالث فمن نصيب نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين، وذلك برصيد 9 أهداف، وفيما بلي ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

الترتيب اللاعب النادي جنسية اللاعب عدد الاهداف
1. دومينيك كالفيرت لوين ايفرتون

انجليزي

11
2. محمد صلاح ليفربول

مصري

10
2. سون هيونج مين توتنهام

كوري جنوبي

10
2. جيمي فاردي ليسترستي

انجليزي

10
3. هاري كين توتنهام

انجليزي

9
4. باتريك بامفورد ليدز يونايتد

انجليزي

8
5. برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

برتغالي

7
5. كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد

انجليزي

7
5. ويلفريد زها كريستال بالاس

كوت ديفواري

7
6. داني انجز ساوثهامبتون

انجليزي

6
6. أولي ويتكنز استون فيلا

انجليزي

6
7. جاك جريلش استون فيلا

انجليزي

5
7. ديجو جوتا ليفربول

برتغالي

5
7. شي ادمز ساوثهامبتون

انجليزي

4
8. جارود بوين ويست هام يونايتد

انجليزي

4
8. بوبي دي كوردوفاريد فولهام

جامايكي

4
8. راؤل جيمنيز ولفرهامبتون

مكسيكي

4
8. رياض محرز مانشستر سيتي

جزائري

4
8. ساديو ماني ليفربول

سنغالي

4
8. نيل ماوبي برايتون

فرنسي

4

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    121,575

  • تعافي

    104,875

  • وفيات

    6,920

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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