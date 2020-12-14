شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتظر الموافقات الأمنية لإعلان ملعب مباراة الأهلى وغزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر لجنة المسابقات بإتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق وصول الموافقات الأمنية من أجل إعلان الملعب الذى ستقام عليه مباراة الأهلى وغزل المحلة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الجمعة المقبلة ، حيث يفاضل الامن بين أربعة ملاعب لإقامة المباراة وهى ستاد غزل المحلة ، وستاد طنطا الرياضى ، وستاد الاسكندرية وستاد برج العرب لإختيار أحدهم لإقامة المباراة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت أمس ،الأحد، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وبدأ التفكير في مباراة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية للدوري التى يرغب الجهاز الفني لتحقيق الفوز فيها قبل السفر إلى النيجر لخوض ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق سونيديب.

وطالب بيتسو وسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الاحتفالات والأفراح التى عمت الفريق طوال الأيام الماضية بعد الفوز بثلاث بطولات هي الدوري وأفريقيا وكأس مصر ، وشدد لهم على ضرورة التركيز في تدريبات الفريق الحالية من أجل الإستعداد الجيد للإرتباطات المقبلة.

وأكد موسيماني للاعبي الاهلي أن الفترة المقبلة تشهد إرتباطات هامة وقوية يأتي في مقدمتها بطولة الدوري التى يرغب الفريق في الحفاظ عليها للمرة الـ43 في تاريخه وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا التى حسم الأهلي النسخة الأخيرة منها على حساب الزمالك كما يرغب الأحمر في تقديم عروض قوية في مونديال الأندية.

وقال موسيماني للاعبي الأهلي في إحدى محاضراته معهم : أريد أن تنسوا الأفراح..لديكم أكثر من بطولة..جمهوركم لا يشبع بطولات ويرغب دائماً في تحقيق الفوز بكل بطولة يُشارك فيها فبمجرد الفوز ببطولتي أفريقيا والكأس ..بدأ الجمهور يُطالبنا بالفوز بالسوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي