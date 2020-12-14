شكرا لقرائتكم سمير كمونة: ديانج أفضل من حمدي فتحي و الظهير الأيمن أزمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة لاعب الاهلي السابق، ان أليو ديانج هو الأفضل لدى موسيماني خلال الفترة المقبلة.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية أن حمدي فتحي يقدم مستويات جيدة ولكن وجود ديانج هو الأفضل.

واتم ان مركز الظهير الأيمن هي الأزمة التي قد يواجهها الأهلي في الموسم الجديد.

أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا قدم أداء مميز أمام الانتاج الحربي، وقال سمير كمونة خلال تصريحات تلفزيونية: "سيراميكا قدم أداء مميز في أولى مبارياته بالدوري الممتاز أمام الانتاج الحربي، مضيفا شادي حسين مهاجم سيراميكا سيصبح هدف للقطبين قريبا".