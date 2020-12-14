شكرا لقرائتكم سمير كمونة: صفقات المقاولون العرب جيدة وأتوقع تألقهم هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

توقع سمير كمونة، مدافع الأهلي الأسبق، مسيرة ناجحة للمقاولون العرب هذا الموسم.

وقال كمونة، فى تصريحات تلفزيونية: المقاولون تعاقد مؤخرا مع أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق، كلهم صفقات جيدة

وتابع: سيف الدين الجزيري ومحمد مجلي من العناصر المميزة في المقاولون العرب

واتم كلماته : أتوقع مسيرة ناجحة للمقاولون في الدوري و بطولة أفريقيا

أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، أن فريق سيراميكا قدم أداء مميز أمام الانتاج الحربي، وقال سمير كمونة خلال تصريحات تلفزيونية: "سيراميكا قدم أداء مميز في أولى مبارياته بالدوري الممتاز أمام الانتاج الحربي، مضيفا شادي حسين مهاجم سيراميكا سيصبح هدف للقطبين قريبا".