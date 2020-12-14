شكرا لقرائتكم أجايى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلى 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي لجراحة في الوتر الوحشي داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر ويخضع جونيور أجاي للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار في مصر المُتخصصون في هذه النوعية من الجراحات ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب مباراة المقاصة أمس ، الأحد، أن جونيور أجاي يعاني من إصابة في الوتر الوحشي وهو وتر بجوار وتر أكيليس وسيغيب عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأووأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشي بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحي وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة ، موضحاً ن أجايي سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه في برنامج العلاج.

من ناحية أخرى ، قال سيد عبد الحفيظ إن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز بثلاثة أهداف لهدف على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد في الجولة الإولى لبطولة الدوري، لافتًا إلى أن الفريق تغلب على منافس قوي ويملك جهازًا فنيًّا مميزًا، وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية، وحصل على العديد من الفرص ونجح في تسجيل أكثر من هدف، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يستعد بشكل دائم، ويعمل على تطوير اللاعبين بما يتناسب مع طموحات الجماهير.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لديه هدف واحد وهو السعي نحو تحقيق الفوز والحصول على البطولات، مؤكدًا أن الفريق يستعد بقوة للقاء غزل المحلة، وأشار إلى أنه بدأ بالفعل الترتيب لرحلة النيجر من خلال التواصل مع السفارة المصرية، وذلك لحجز الفندق وملاعب التدريب، مؤكدًا أن السفر سيكون بعد لقاء غزل المحلة، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج مؤخرًا بها.

وشدد عبد الحفيظ على أن هناك طموحات كبيرة للفريق في مختلف البطولات في الموسم الجديد، والمباريات التي أقيمت في الجولات الماضية من بطولة الدوري تبشر بموسم قوي ومنافسة شرسة، مؤكدًا أن الأهلي يقدر جميع المنافسين.