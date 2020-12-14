شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى بتدريبات استشفائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الاثنين الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو الاستعداد لمواجهة الانتاج الحربى حيث رفض المدرب البرازيلى منح اللاعبين راحة عقب التعادل مساء أمسأمام المصرى البورسعيدى فى افتتاح مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة. ويستعد الفريق للقاء الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية فى الأسبوع الثانى لبطولة الدورى.

ويشمل مران اليوم تدريبات استشفائية للأساسيين فيما سيؤدى البدلاء والمستبعدين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعى.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

ووصف البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى اداء لاعبيه بالقتالى فى أعقاب التعادل أمام المصرى ، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى ، وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”راضٍ بنسبة كبير عن الروح التى قدمها الفريق فى مواجهة اليوم أمام فريق مميز يضم لاعبين على مستوى عال”.

واتبع حديثه :”ينقصنا شىء واحد هو الانسجام والتفاهم بين العناصر الجديدة مع الحالية وهو ما سيحدث مع توالى المباريات من أجل الوصول للصورة الكاملة”.

وبسؤاله عن الصفقات الجديد أجاب المدرب البرازيلى :”الصفقات جيدة وقادرة على صنع الفارق بشرط وصولهم للمستوى الفنى المنتظر” ، واختتم حديثه :”اشكر كل اللاعبين نحن لانزال فى البداية ،وهدفنا حصد مركز مميز يليق باسم وجماهيرية النادى”.