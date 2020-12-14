شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: مبسوط بخناقة السولية وشريف.. وهذا موقف المصابين فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى سعادته بالمشادة التى نشبت بين الثنائى عمرو السولية ومحمد شريف لاعبا فريقه فى مباراة المقاصة التى فاز بها المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وقال عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مبسوط جدا بمشادة السولية وشريف لانها بتدل أن في لاعيبة فى الفرقة قلبها على الفريق وبتوجه زمايلهم وفى قيادة فى أرض الملعب مش بس لكابتن الفريق الشناوى ولكن للنجوم الكبار فى الاهلى".

ويضيف مدير الكرة بالاهلى :" ناصر ماهر سوف يغيب عن الاهلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه للإصابة بخلع فى الكتف فى نفس مكان إصابته السابقة مع المنتخب الاوليمبى ونتمنى أن يعود سريعاً كنا نحتاجه فى بداية الدوري ولكنه قدر الله ، بينما سيغيب جونيور أجاى عن الاهلى من شهرين ونصف لثلاثة وسيجرى جراحة فى الوتر الوحشى".

وأكمل سيد عبد الحفيظ :"حسين الشحات أجرى عملية خفيفة فى صباعه واستغل هذه الفترة لكونه موقف فى مباراة بطل النيجر بعد الطرد فى نهائى القرن وبعد عودتنا من النيجر سوف يدخل معنا التدريبات الجماعية".

وأردف مدير الكرة بالاهلى :" مروان محسن تم حقنه وسوف ينزل التدريبات اليوم وفى حال عدم قدرته سيكون على أقصى تقدير فى تدريبات الاربعاء المقبل".

وتابع سيد عبد الحفيظ:" عودة اللاعبين المعارين إضافة كبيرة لقوة الاهلى ، كان لابد أن نملك قائمة قوية وليس دكة قوية فقط لان الموسم طويل وحتماً سنواجه ضغوط كبيرة وفى حالة عدم جاهزية كل اللاعبين سنكون فى مأزق كبير".

ويعقد محمود الخطيب رئيس الاهلي ولجنة التخطيط للكرة مع المدرب الجنوب أفريقي إجتماعاً في غضون الأيام المقبلة من أجل الإستقرار على الأسماء المُرشحة للانتقال للأهلي في يناير المقبل حتى يتثنّى للفريق الإستفادة منها في مونديال الأندية الذي يشهد منافسة شرسة بطبيعة الحال في ظل مشاركة أندية عالمية ومن مدارس كروية مختلفة ،وشهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل يأتي في مقدمتهم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.