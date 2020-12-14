شكرا لقرائتكم كورونا يبعد خالد عيد عن قيادة غزل المحلة أمام سموحة بالظهور الأول فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت إصابة خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة بفيروس كورونا فى غيابه عن قيادة فريقه أمام سموحة اليوم حيث تقرر أن يقود الفلاحين فى اللقاء طارق غيدة المدرب العام للفريق لحين تعافى خالد عيد من الفيروس ، وتختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف سموحة نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة تمثل الظهور الأول للفلاحين في دوري الأضواء والشهرة منذ ثلاثة أعوام.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدوري المصري كونه أحد الفرق القليلة التي سبق وأن حققت لقب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما نجح في موسم 72-73 في حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري وحصد المركز الثاني لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث في خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لتحقيق أول فوز في المسابقة ضمن خطة إنهاء الموسم بالمربع الذهبى بعد النتائج المتميزة التي حققها مع الفريق السكندرى منذ توليه المسئولية خلفاً لحمادة صدقى ، في المقابل يفتش خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن الانطباع الأول للفلاحين بالدوري عن طريق تقديم مباراة مميزة تعبر عن قوة الغزل العائد بقوة للممتاز .

وتعاقد سموحة مع 12 صفقة وهى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي والمغربي عبد الكبير الوادي مهاجم وادي دجلة والسوداني أطهر الطاهر مدافع الهلال السوداني السابق ومحمد محسن ليلة من الجونة وعمر ميرا وعلي غزال المحترف لاعب لاريسا اليوناني بجانب تمديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العائد من نادي سبارتا براغ التشيكي والتونسي رفيق كابو مهاجم وادي دجلة لمدة موسم واحد بالإضافة للتعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون الذي كان معارا الموسم الماضي لطنطا بمليون جنيه وأحمد الرفاعي مدافع الداخلية واللاعب الناشئ محمد شوقي.

فيما نجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ9 لاعبين ، حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

كما تم التعاقد مع كلا من خالد لطفى "منتخب السويس" ، أحمد الشيخ "نادى مصر" ، عمرو شعبان "حارس مرمى الرجاء" ، أحمد حسن "وادى دجلة" ، أحمد عيد "سيراميكا" ، إسلام فؤاد "طنطا" ، إيمانويل إيجبتور "الداخلية" و النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين.