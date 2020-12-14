هندرسون: عوقبنا أمام فولهام بسبب بدايتنا في المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جوردان هندرسون لاعب ليفربول، إن يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي طلب من اللاعبين خلال شوطي مباراة الريدز وفولهام مواصلة الضغط واللعب في الخط الأمامي، مضيفًا أن الفريق عوقب بالتعادل في اللقاء بسبب بدايته غير الجيدة.

وحل ليفربول ضيفًا على فولهام مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قال هندرسون: "نحن بحاجة للتعافي بشكل جيد، علينا الاستعداد والتعامل على هذا الأساس".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي الممتاز تنافسي، وبغض النظر عن المركز الذي تتواجد فيه، فكل مباراة تخوضها تكون صعبة، كنا نعلم أن فولهام سيقدم أداء قوي أمامنا وبالفعل حدث".

وتابع قائد الريدز: "كنا متأخرين قليلًا عند لعب الكرات الثاتبة، لم نفز بالرأسيات، كان الأمر صعبًا، لا أعرف السبب ولكن علينا أن نضع ما حدث في الاعتبار ونتأكد من عدم تكراره خلال المباريات المقبلة".

وواصل هندرسون حديثه: "خلال شوطي المباراة، أكد علينا المدرب (كلوب) ضرورة مواصل الضغط في الشوط الثاني، والتقدم إلى الأمام، وبدء الشوط الثاني مثلما أنهينا الأول".

وأكمل: "خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، كنا نضغط بشكل كبير على لاعبي فولهام، استعدنا السيطرة على الكرة، صنعنا فرصة أو اثنين في الشوط الأول".

واردف: "لسوء الحظ لم يكن هذا هو الحال في الشوط الثاني، في النهاية حصلنا على نقطة، لكن علينا أن نضع ذلك في الاعتبار لنتعلم ونتحسن".

وأتم: " كان من الممكن أن نحصل على النقاط الثلاث، لكننا عوقبنا بسبب بدايتنا في المباراة، آمل ألا يحدث مرة أخرى."

جدير بالذكر أن ليفربول فرّط في صدارة جدول الدوري بعدما تعادل توتنهام هو الآخر أمام كريستال بالاس (1-1) ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليتقاسم الثنائي قمة بريميرليج برصيد 25 نقطة.