عبدالحفيظ يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه ليس هناك قلق بشأن حسين الشحات لاعب وسط الفريق، وسوف يعود للتدريبات في وقت قريب.

وكان الشحات قد أجرى عملية جراحية بسيطة خلال الأيام السابقة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر اذاعة "أون سبورت" "لا قلق بشأن الشحات، احتاج لـ10 أيام منذ يوم اجراء الجراحة، الأمور بسيطة".

وتابع "الشحات لن يتواجد معنا في رحلة النيجر بسبب الإيقاف وبالتالي فرصة له للتأهيل، سيتواجد معنا بشكل طبيعي بعد تلك المباراة".

واستمر "إصابة ناصر ماهر تعرض لها من قبل أثناء تواجده مع المنتخب الأوليمبي، إن شاء الله 3 أسابيع ويتواجد معنا، بالطبع نحتاجه لكن الحمد لله أن الإصابة ليست خطيرة".

وغادر ناصر ماهر الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ومصر للمقاصة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز مصاباً.

وأكمل "جونيور أجايي لن يتواجد معنا لقرابة الـ3 أشهر".

وكان أجايي قد غادر مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة بنهائي دوري أبطال أفريقيا متأثراً بالإصابة.

واضاف "لا تحتاج فقط لدكة بدلاء قوية هذا الموسم ولكن لقائمة كاملة لكي تستطيع إكمال الموسم بشكل جيد، من المهم أن يكون هناك تركيز.

وأوضح "الجميع ينظر للموسم في البداية فقط، لكن أيضاً النهاية تكون أقوى بسبب الضغوط والشد العصبي وصراع النقاط والمراكز".

واختتم "بيتسو موسيماني يعمل بكل تركيز، يستغل كل دقيقة لدراسة وتحليل أداء اللاعبين، هو سعيد بالأجواء هنا، نتمنى أن يحالفه التوفيق معنا".