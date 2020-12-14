كريم حافظ لمصراوي: سعيد بمستواي مع مالاتيا سبور.. وأستحق التواجد بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

قال كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور، إنه سعيد بالسمتوى الذي يقدمه مع فريقه التركي، مضيفًا أنه يستحق التواجد بين صفوف منتخب مصر.

وانتقل حافظ إلى صفوف مالاتيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من قاسم باشا التركي.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال حافظ: "سعيد للغاية بمستواي هذا الموسم مع مالاتيا سبور، لقد قدمنا مباراة كبيرة للغاية أمام فناربخشة وساهمت في فوز فريقي بثلاثية نظيفة بعدما صنعت هدفًا".

وأضاف: "حتى الآن، لقد صنعت 5 أهداف خلال 10 مباريات تقريبًا، وفي رأيي هذا رقم مميز، أنا سعيد بما أقدمه ومازال لدي الكثير في القادم".

وأتم الدولي المصري حديثه: "رغبتي كما هي منذ بداية الموسم وهي العودة من جديد لتمثيل المنتخب الوطني المصري، أرى أنني أستحق التواجد في صفوف المنتخب، لكنني أحترم قرارات واختيارات الجهاز الفني".