شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش موسيماني خطة تدعيم الفريق قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة بالتشاور مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خطة تدعيم المارد الأحمر في كأس العالم للأندية التى سيُشارك فيها الأهلي خلال فبراير المقبل بالدوحة بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أيام على حساب الزمالك.

ويعقد محمود الخطيب رئيس الاهلي ولجنة التخطيط للكرة مع المدرب الجنوب أفريقي إجتماعاً في غضون الأيام المقبلة من أجل الإستقرار على الأسماء المُرشحة للانتقال للأهلي في يناير المقبل حتى يتثنّى للفريق الإستفادة منها في مونديال الأندية الذي يشهد منافسة شرسة بطبيعة الحال في ظل مشاركة أندية عالمية ومن مدارس كروية مختلفة ،وشهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بالأهلي لتدعيم الفريق في يناير المقبل يأتي في مقدمتهم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة وموليكا لاعب ستاندرلييج البجيكي ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتي.

وطلب بيتسو موسيمانى ضم صفقتين سوبر للفريق قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية ، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما ، ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.