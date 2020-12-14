شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ليبيا في تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيا غدا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021 في موريتانيا ، واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى في افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها غداً الثلاثاء في تونس، واتفق الجهاز الفني على الاعتماد على طريقة 4-3-2-1 ، كما استقر الجهاز الفني على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء ويضم حمزة علاء فى حراسة المرمى ، وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن العشرى وأحمد عيد ومحمد اشرف في الدفاع، وعربى بدر وزياد محمد ومحمود عبد المحسن وحسام اشرف وابراهيم عادل في الوسط ، وأسامة فيصل في الهجوم.

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من، الجهازي الفني (ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبري مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبي (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز إخصائي علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.

اللاعبون:

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية.

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".