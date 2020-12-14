الزمالك يستعين بالأسطورة أشرف قاسم في منصب جديد

أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري تعيين أشرف قاسم متحدثًا رسميًا لقطاع كرة القدم بالنادي.

وقال المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنه تم تعيين طارق حشيش في منصب المستشار المالي وأشرف قاسم في منصب المتحدث الرسمي عن قطاع الكرة وفوزي العريان كمستشار قانوني واللواء أحمد زكريا مديرًا تنفيذيًا للنادي.

وأضاف أنه تم تعيين عاطف النمر في منصب نائب المدير التنفيذي للشؤون الرياضية واللواء عصام العنتبلي في منصب نائب مدير التنفيذي للشئون المالية ومجدي جابر في منصب نائب المدير التنفيذي للموارد البشرية وكمال الخولي في منصب مساعد المدير التنفيذي وعدلي مجاهد في منصب مساعد المدير التنفيذي وكامل جودة في منصب مدير النشاط الرياضي ونبيل عبدالفتاح في منصب مدير العلاقات العامة والعميد هشام زين في منصب مدير إدارة الأمن وأحمد علي شحاتة في منصب المدير المالي

وأحمد مشاطي في منصب مدير شئون العاملين ومدير الشئون الإدارية وأيمن عبد الخالق في إدارة المتابعة.

وأضاف أن اللجنة التنفيذيية للزمالك تضم كل من حسين السمري ويحيى مصطفى حلمي وإبراهيم عبد الله ،بينما تضم لجنة الحكماء الدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر وفهمي عمر وأحمد مصطفى، واوضح أنه صدر قرار من اللجنة المؤقتة بتعيين مستشارين النادي هم عمر بطيشة المستشار الإعلامي وطارق حشيش المستشار المالي وفوزي العريان المستشار القانوني، على أن يقود عصام سالم المنظومة الإعلامية للنادي بما تشمله من قناة وموقع رسمي ومجلة النادي.

كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت الشهر الماضي الوزارة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة المخالفات المالية الواردة في تقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة،و تشكيل لجنة لإدارة النادي.