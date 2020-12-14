شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضع خطة استعادة «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إيطالى عن استعداد يوفنتوس للتحرك لضم الفرنسى بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، في يناير المقبل. قال، مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، منذ أيام قليلة، إن وقت موكله في أولد ترافورد قد انتهى، مطالبًا إدارة مانشستر يونايتد ببيعه في يناير.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن يوفنتوس يرغب في استغلال توتر العلاقة بين بوجبا ومانشستر يونايتد، لإعادته إلى تورينو. ورحل بوجبا عن يوفنتوس في صيف 2016، عائدًا إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، مقابل 100 مليون يورو. وأوضح التقرير أن يوفنتوس بحاجة لبيع بعض لاعبيه أولًا من أجل توفير المال اللازم لحسم الصفقة، بجانب إقناع بوجبا بتخفيض قيمة راتبه.

كما يرغب يوفنتوس في إقناع مانشستر يونايتد بضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في الصيف المقبل بسبب الأزمة المالية التي تعانى منها الأندية هذا الموسم. وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس حاول ضم اللاعب في الصيف الماضى، عن طريق عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها ميراليم بيانيتش ودوجلاس كوستا إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأخير رفض العرض.