شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم فى قضية المنشطات الألمانية الكبرى 15 يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت محكمة مدينة ميونخ الألمانية إن الحكم في أكبر قضية تعاطى منشطات ألمانية خلال سنوات سيصدر يوم 15 يناير المقبل. وفى المحاكمة، يواجه طبيب ألمانى اتهامات بانتهاك قوانين الأدوية والمنشطات فيما يقرب من 150 قضية.

كما تتضمن اللائحة أيضا اتهاما واحدا بالتسبب في إصابات خطيرة. وكان محامو الدفاع اتفقوا من قبل على عدم إجراء مقابلات شخصية مع 9 شهود متبقيين، من بينهم 7 رياضيين. وبدلا من ذلك، ينبغى عليهم قراءة الشهادة السابقة للشهود.