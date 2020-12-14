شكرا لقرائتكم خبر عن كبار أوروبا ينتظرون «قرعة الأبطال» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائى بدورى أبطال أوروبا نتائج القرعة التي سيجريها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، اليوم الإثنين، بمدينة نيون السويسرية.

وتأهلت 8 فرق بعد تصدرها مجموعاتها، وهى «بايرن ميونخ، ريال مدريد، مانشستر سيتى، ليفربول، تشيلسى، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، باريس سان جيرمان». ومن المقرر أن تلتقى مع الفرق الـ8 المتأهلة بعد احتلال الوصافة، وهى «أتلتيكو مدريد، بوروسيا مونشنجلادباخ، بورتو، أتالانتا، إشبيلية، لاتسيو، برشلونة، لايبزيج». ونجح ممثلو الدوريين الإسبانى والألمانى في التأهل بشكل كامل إلى دور الـ16، متفوقين على فرق الدوريات الأخرى.

وتأهل الرباعى الألمانى «بايرن، دورتموند، مونشنجلادباخ، لايبزيج» إلى ثمن النهائى، كما هو حال الرباعى الإسبانى «ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية». وكشف تقرير صحفى إسبانى عن الفريق الذي يتمنى الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تجنبه في قرعة ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا. وكان ريال مدريد نجح في التأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، إثر الفوز في ختام دور المجموعات على بوروسيا مونشنجلادباخ. ووفقًا لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن مصادر قريبة من ريال مدريد أكدت أنه بين كل المنافسين المحتملين للميرنجى، فإن لايبزيج هو الفريق الوحيد الذي لا يرغب زيدان في مقابلته. وحقق لايبزيج مفاجأة مدوية ببلوغه نصف نهائى النسخة الماضية من دورى الأبطال بعدما أسقط أتلتيكو مدريد في ربع النهائى. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد لا تهتم كثيرا بالفريق الذي سيصطدم به الميرنجى في الدور المقبل من دورى الأبطال.

وختم تقرير الشبكة بأن لايبزيج لا يعد الخطر الأكبر الذي يمكن أن يواجه زيدان في الدور القادم، حيث يعتبر بورتو البرتغالى واحدًا من أقوى الفرق التي يمكن أن تلحق ضررًا بطموحاته بتحقيق اللقب الأوروبى الرابع، نظرًا لوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوفه. وحسب نظام القرعة التي ستُقام اليوم في مدينة نيون السويسرية، سيواجه ريال مدريد واحدًا من 4 فرق هي أتالانتا ولاتسيو الإيطاليان ولايبزيج الألمانى، وبورتو البرتغالى.