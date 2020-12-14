شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليوناً تمنع النصراويين من إقالة فيتوريا والان مع التفاصيل
ويأتي هذا بعد أن شن جمهور النادي هجوماً قوياً على رئيس النادي صفوان السويكت، بإنقاذ ما يتم إنقاذه ولو بإقالة المدرب الذي لم يكن واضحاً في أوراقه الفنية وتخبطاته في التشكيلة، وكذلك التغييرات التي لم تكن موفقة في أغلب المباريات.
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