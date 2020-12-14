شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليوناً تمنع النصراويين من إقالة فيتوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر توي فيتوريا، هي مسألة وقت بغض النظر عن نتائج الفريق في الفترة القادمة، حيث كشفت المصادر أن الإدارة كثفت اتصالاتها عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام فريق الأهلي، بأكثر من شخصية نصراوية معتبرة بمحاولة تسديد الشرط الجزائي للمدرب الذي يصل إلى حوالى 30 مليوناً، وكيفية التخلص من المبلغ الكبير، فيما طلب البعض محاسبة المتسبب في توقيع عقده الجديد والذي ينص فيه الشرط الجزائي الكبير الذي أدخل النادي في نفق مظلم.

ويأتي هذا بعد أن شن جمهور النادي هجوماً قوياً على رئيس النادي صفوان السويكت، بإنقاذ ما يتم إنقاذه ولو بإقالة المدرب الذي لم يكن واضحاً في أوراقه الفنية وتخبطاته في التشكيلة، وكذلك التغييرات التي لم تكن موفقة في أغلب المباريات.