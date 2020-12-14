شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعم ملف استضافة السعودية «كأس آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم دعمه لملف استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل والوفد المرافق.

وأكد الشيخ علي بن خليفة، أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يساند الملف السعودي المتكامل لاستضافة النهائيات الآسيوية عام 2027، مشيرا إلى أن الملف يمتلك كل مقومات النجاح لاحتضان أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة، داعيا الاتحادات الصديقة بمنطقة غرب آسيا للتوحد خلف الملف السعودي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وأوضح أن هذا الدعم سيعطي الفرصة للسعودية لإثبات التطور الكبير والنقلة النوعية اللذين أحدثتهما كرة القدم السعودية على مستوى القارة الآسيوية.

واستعرض وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اللقاء ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، الذي سيتم تقديمه تحت شعار «معاً لمستقبل آسيا»، كملف متكامل من الاتحاد السعودي لاستضافة الحدث الآسيوي الكبير.