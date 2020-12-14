الزعيم يتصدر دوري الطائرة

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة دون أي خسارة، مع نهاية ختام مباريات الدور الأول، فيما ظل الأهلي على رصيده السابق 28 نقطة. وجاءت نتائج الأشواط 25/16، 22/25، 25/19، 25/20.
فيما جاءت بقية نتائج المباريات على النحو التالي: فوز النصر على السلام 3/2، والوحدة على الابتسام 3/1، والاتحاد على ضمك 3/0، والموج على الفيصلي 3/2.
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