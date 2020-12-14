العميد يواجه الرائد والشباب في رديف الجوهرة

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جدة - خالد شويل - تقرر أن يخوض فريق الاتحاد مبارياته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ سيستضيف الرائد يوم (الإثنين) القادم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما سيواجه الشباب يوم (الإثنين) الرابع من شهر يناير القادم في مباراة الإياب ضمن دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وجاء اختيار العميد لملعب الرديف بالجوهرة بجدة، بسبب أعمال الصيانة في الملعب الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. من جانب آخر، بدأ المدرب كاريلي في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الوحدة يوم (الخميس) القادم على ملعب الشرائع بمكة، ضمن دور (16) في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ سيجري المدرب كاريلي مناورة كروية اليوم (الإثنين) سيعتمد من خلالها النهج الفني الذي سيلعب به في مواجهة الوحدة الحاسمة، بعد أن وقف على نقاط ضعف الوحدة عقب مشاهدة لقاء الهلال والوحدة في الدوري، وسيحدد كاريلي التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة المرتقبة في الكأس.



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