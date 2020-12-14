شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فريقاً في «الجولة العالمية لأبطال سلة 3X3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكملت اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 كافة التجهيزات الخاصة بالبطولة، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم من برنامج «جودة الحياة»، بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، في نسختها التاسعة التي تحتضن منافساتها محافظة جدة للمرة الثانية، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم، وذلك خلال الفترة من 18 - 19 ديسمبر الجاري (الجمعة والسبت القادمين). وأنشأت اللجنة ملعباً على كورنيش محافظة جدة وفق أحدث المواصفات الدولية لهذه الرياضة العالمية، ويعد أحد أكبر الملاعب، بالإضافة إلى نصب شاشات متلفزة كبيرة في محيط الملعب لبث تفاعل الجماهير مع مباريات البطولة في أرض الحدث، أكد ذلك رئيس اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية، الدكتور غسان طاشكندي، مبيناً أن «هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة في مختلف المناطق، ضمن مبادراتها وأهدافها المنبثقة من رؤية 2030، ونظراً لظروف جائحة فايروس كورونا المستجد سنفتقد حضور الجماهير التي كانت أحد أهم عوامل نجاح الجولة التي استضافتها مدينة جدة في العام الماضي، لذلك ظهر حرص الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة على إشراك الجماهير وجذب تفاعلهم إلى داخل ملعب النهائيات عبر مبادرة المشجع الافتراضي، والتي تتيح لهم بث حرارة حماسهم وشغفهم بهذه اللعبة عبر الشاشات العملاقة التي تم نصبها في محيط الملعب، وستعرض مقاطع الجماهير طيلة المباريات». وأوضح طاشكندي، أن «الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 أقيم منها أربع جولات في دول عدة، حيث تأهلت إلى الجولة النهائية التي ستقام في جدة، الفرق التي لديها أعلى مجموع نقاط»، مشيراً إلى أن «البطولة تقام بنظام المجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، ويبلغ وقت لعب كل مباراة في هذه اللعبة العالمية 10 دقائق، والفريق الفائز من يصل إلى النقطة الـ 21، وفي حال نهاية وقت المباراة بدون الوصول إلى هذه النقطة يعتبر الفريق الحاصل على أعلى نقاط هو الفريق الفائز». كما أوضح رئيس اللجنة المنظمة، أن «كل فريق يضم أربعة لاعبين ولاعباً واحداً احتياط، حيث سينال الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية (60 ألف دولار)، وينال صاحب المركز الثاني 40 ألف دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 28 ألف دولار».



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