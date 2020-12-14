كهربا: إمكانياتى تسمح لى باللعب فى إنجلترا والننى أقرب لى من صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى، أن إمكانياته تسمح له باللعب فى الدورى الآنجليزى إلى جوار صلاح والنني، مشيراً إلى أن الأخير أقرب له مع محمد صلاح الذى لا يتواصل معه، وشدد على أن قدرة محمد صلاح على التحمل جعلته فى المكانة التى هو فيها".

وأوضح كهربا أنه فضل الآنتقال إلى الأهلى على بيراميدز بعد العودة من البرتغال، والزمالك فأوضنى للعودة مرة أخرى، وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كثرة مشاكلى مع مرتضى منصور بسبب المحيطين به، لأنه كانوا بيسخنوه عليا فكان يتجأوز أمام اللاعبين وكنت أرد عليه.

وتابع كهربا: لم أكن أتقاضى أى أموال من الزمالك، وعندما اقترب عقدى على الآنتهاء، محدش كلمنى فى الزمالك خالص وكنت باخد مليون 900 ألف جنيه، فلما غبت يوم وأحد عن المران كلمونى وطلبت 20 مليون جنيه فى الموسم من الزمالك لتجديد عقدى والنادى رفض".

وعن مفأوضات الأهلى، قال كهربا: مفأوضات الأهلى بدأت بعد عودتى من البرتغال، والزمالك جس نبضى قبل الآنتقال للأهلى ورفضت العودة، وكنت قريبا من التوقيع لبيراميدز قبل الأهلى، ولكن فضلت الأهلى على بيراميدز على الرغم من أن عرض بيراميدز كان أضعاف الأهلى ولكن رغبتى حسمت الموقف".

وأضاف: "المفروض أدفع فلوس علشان ارتدى قميص الأهلى، وكنت قريب من الاهلى فى عهد محمود طاهر ولكن عضوين بلجنة الكرة اعترضا على وجودى فانتقلت للزمالك من إنبى".

وأوضح كهربا: "الجمهور لا يعلم كمية المعاناة التى عشتها فى الزمالك، وكنت بأموت نفسى فى الزمالك لإدخال ألفرحة على الجماهير، وعمرى ما غلطت فى جمهور الزمالك منذ انتقإلى للأهلى ولكن بعد كل مباراة يتعادل فيها الأهلى أو يخسر يشتمونى مش عارف ليه".

وتابع كهربا: الزمالك بداية تألقى ونجوميتى وفيريرا أخبرنى بأننى سأكون نجم الزمالك بعد أول مباراة مع ألفريق، مع أن الجمهور كان طول المباراة بيفضل يشتمنى وانا فى الملعب مع الزمالك، وممكن أكون مسجل كمان الهدف وبرضو بتشتم، وأنا أكتر لاعب اتشتم من الجمهور وأنا فى الزمالك".

وأوضح كهربا: إمكانياتى تسمح لى باللعب فى الدورى الآنجليزى إلى جوار صلاح والنني، والننى أقرب لى مع محمد صلاح الذى لا أتواصل معه، وعقلية محمد صلاح على التحمل جعلته فى المكانة التى هو فيها".