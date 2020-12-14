شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لبيراميدز فى الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بالأمس عقب الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

وأعرب البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز على المقاولون العرب حيث شدد على أن المباراة كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنه كان يعلم إنه يواجه فريق قوى، مضيفًا أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد أول خمس دقائق عاد مرة أخرى، كما أوضح أنه فى الشوط الثانى تراجع أداء الفريق، وهو ما استغله فريق المقاولون، خاصة أن طريقة اللعب لم تساعده فى الخروج كثيرًا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذى يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر، مشددًا على أنه يرى أن الدورى الموسم الحالى سيكون صعبًا، موضحًا أن الجميع متساوٍ فى الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثًا عن الفوز وليس الأداء مشددًا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.