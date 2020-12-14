كهربا يكشف عن عرض بيراميدز قبل الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، أنه كان قريب من الانتقال لفريق بيراميدز، بعد تجربته الاحترافية القصيرة مع ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي.

وقال كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنت سأعود من البرتغال على بيراميدز بعدما تحدثوا معي بشكل مباشر وعرضوا علي الانضمام لهم".

وأضاف:" الأهلي تحدث معي بعد عرض بيراميدز وفضلت الانتقال له في النهاية لان كان حلمي اللعب له منذ الصغر".

وتابع:" عرض بيراميدز كان أكثر من الأهلي بمراحل، وقولت لمسؤولي بيراميدز اعطوني فترة لمدة أسبوع للتفكير لكي انتظر عرض من الأهلي".

وأكمل كهربا:" قميص الأهلي غالي ومفروض ادفع فلوس عشان ألعب مع الأهلي".

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته :" الزمالك تحدث معي بعد عودتي من البرتغالي ووضع عرضا بقيمة 50 مليون جنيه ورديت على العرض بالرفض".