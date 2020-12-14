أزمة في منتخب الشباب بعد إصابة مدير الفراعنة بفيروس كورونا

يواجه منتخب مصر للشباب أزمة قوية في تونس بعد إصابة عادل محفوظ مدير الفراعنة بفيروس كورونا.

وجاءت مسحة محفوظ واحد الاداريين المساعدين له إيجابية مما منعه من السفر إلى تونس للحاق ببعثة المنتخب قبل خوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم في موريتانيا. وتتمثل الأزمة في عدم وجود مدير المنتخب مع البعثة خاصة وأن دوره مهم في النواحي الإدارية وتذليل العقبات التي تواجه بعثة الفراعنة.

ويخضع محفوظ لمسحة كورونا جديدة خلال ساعات قليلة للاطمئنان على حالته خاصة وأنه لا يعاني من اي أعراض.

في نفس السياق، حرص السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، على حضور مران منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا)، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، وذلك لدعم البعثة قبل مواجهة منتخب ليبيا، غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

من جانبه، أثنى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حرص السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس، الذي حضر برفقة أسرته تدريبات منتخبنا

الوطني للشباب؛ لتذليل كافة المعوقات، وتقديم كل الدعم للبعثة ورفع الروح المعنوية لدى لاعبي الفريق قبل خوض منافسات البطولة. وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.